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فبركة مولد الشبلي بسوهاج.. أحمد موسى يفضح الهارب محمد علي والجماعة الإرهابية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:37 م
فبركة مولد الشبلي
فبركة مولد الشبلي بسوهاج
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحرامي الهارب محمد علي قام بنشر مقطع فيديو على القناة الخاصة به على أنها مظاهرات في محافظة سوهاج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة على قناة " صدى البلد"، قائلا: "احد اهالي سوهاج أكد أن هذا الفيديو هو احتفال مولد أبو النعمان الشبلي في محافظة سوهاج ولا علاقة له بالمظاهرات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الحرامي الهربان اللص نشر هذا الفيديو على انها مظاهرات في محافظة سوهاج، وقناة الجزيرة الإرهابية قامت بإذاعة هذا المقطع على انه مظاهرات ضد الدولة المصرية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الشعب المصري اعطى درسا للجزيرة والطابور الخامس وجماعة الإخوان الإرهابية".
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