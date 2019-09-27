Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جينراسيون يكشف لـ صدى البلد موقفه النهائي من خوض لقاء الزمالك ببرج العرب

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 06:55 م
صورة من لقاء الذهاب
صورة من لقاء الذهاب في السنغال
Advertisements
أحمد هاني
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إقامة مباراة الإياب بين نادي الزمالك ونظيره جينراسيون فوت بطل السنغال على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية المقرر إقامتها بعد غد الأحد فى إطار دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف تالا فال المتحدث الرسمي بإسم جينراسيون فوت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الموقف النهائى من خوض مباراة الزمالك، بعد الأزمة الأخيرة ونقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب بالإسكندرية.

وأكد "فال" أن فريقه لن يتحرك من القاهرة ولن يلعب المباراة على أرضية ملعب برج العرب، مؤكدًا أنه يتواصل مع فاطمة سامورا مسئولة كاف للوصول إلى حل في تلك الأزمة كما أنه متمسك بخوض المباراة بالقاهرة وفي الميعاد المحدد.

كان نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تلقى خسارة أمام بطل السنغال فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ويحتاج إلى هدف وحيد للتأهل إلى دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو يبدأ الاستعداد لـ مباراة جينيراسيون فوت السنغالي

شهر اللا هزيمة.. أغسطس وش السعد على نادي الزمالك وجماهيره

قبل مواجهة بطل السنغال .. كشف حساب ميتشو مدرب الزمالك

الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك يطلب نقل مباراة جينيراسيون لـ برج العرب بدلا من بتروسبورت لهذا السبب

اخبار نادى الزمالك اليوم 24 - 9 - 2019.. رحيل خالد بوطيب.. وصفقة جديدة بـ فرمان ميتشو

ترشيحاتنا

لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. البحث والإنقاذ بالقوات المسلحة ينفذ تجربة مصر - 6

الأزمة تشتعل .. الزمالك يضع اتحاد الكرة فى ورطة مع مصر المقاصة

تفاصيل مكالمة شقيق أمير قطر وأحمد موسى.. فيديو

المئات يتجمهرون أمام المنصة تأييدا للرئيس السيسى.. فيديو وصور

لابسين شتوي في الخريف.. النواب يكشف فبركة الجزيرة للفيديوهات

الكاف ينتصر لـ الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون السنغالى بشرط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تهدى 150 مقعد دراسيا لإحدى المدارس بالقليوبية.. صور

سقطة مهنية.. موقع روسيا اليوم ينشر استطلاع رأي عن مصر.. والجمهور يرد

مولد سيدى الشبلي بقى ثورة فى قناة الجزيرة .. الفبركة مستمرة ضد مصر