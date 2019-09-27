جينراسيون يكشف لـ صدى البلد موقفه النهائي من خوض لقاء الزمالك ببرج العرب

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إقامة مباراة الإياب بين نادي الزمالك ونظيره جينراسيون فوت بطل السنغال على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية المقرر إقامتها بعد غد الأحد فى إطار دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



وكشف تالا فال المتحدث الرسمي بإسم جينراسيون فوت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" الموقف النهائى من خوض مباراة الزمالك، بعد الأزمة الأخيرة ونقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب بالإسكندرية.



وأكد "فال" أن فريقه لن يتحرك من القاهرة ولن يلعب المباراة على أرضية ملعب برج العرب، مؤكدًا أنه يتواصل مع فاطمة سامورا مسئولة كاف للوصول إلى حل في تلك الأزمة كما أنه متمسك بخوض المباراة بالقاهرة وفي الميعاد المحدد.



كان نادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تلقى خسارة أمام بطل السنغال فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ويحتاج إلى هدف وحيد للتأهل إلى دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا.