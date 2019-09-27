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برلمان

حرب نفسية.. تنسيقية الأحزاب تكشف سر فبركة الجزيرة للفيديوهات

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 07:47 م
الجزيرة تفبرك الفيدوهات
الجزيرة تفبرك الفيدوهات
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عبد الرحمن سرحان
أشاد ماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدور الإعلام في فضح فيديوهات قناة الجزيرة المفبركة، التي تبثها عبر شاشتها، قائلًا: "لأول مرة منذ سنوات نشوف الإعلام بياخد شكل جديد ومختلف في مواجهة أكاذيب قنوات الجزيرة، واستطاع أن يفضحها".

وأضاف "طلعت"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تحريض الإخوان على العنف والإرهاب، بات واضحًا للغاية واستخدامهم للكذب والتضليل أسلوب اعتادته الجماعة، وتبنته قنوات الجزيرة، مشيرًا إلى أن الفيديوهات المفبركة تثبت افتقاد الجزيرة للمصداقية.

وكشف عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مغزى فيديوهات الجزيرة المفبركة، والتي تهدف من خلالها القناة إلى إقامة حرب نفسية على الشعب، وإظهار أنه غير راضٍ عن حال البلاد، وهو عكس ذلك تمامًا، فخروج المصريين في المنصة وباقي الميادين دحض هذه الافتراءات.

ولفت ماجد طلعت عضو تنسيقية الأحزاب إلى أن خروج المصريين اليوم في الشارع وفي المنصة، لدعم استقرار الدولة، يذكرنا بأيام 30 يونيو، التي خرج فيها الشعب وقال لا للإخوان.

وأشاد ماجد طلعت بقيام الشعب بنقل الأحداث بنفسه، والمشاركة في فضج أكاذيب الإخوان وقنوات الجزيرة، عن طريق المشاركة الفعالة.

يشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية مازالت تواصل بث أكاذيبها وحربها على مصر تارة بفيديوهات مفبركة لمتظاهرين من عامي 2011 و2013 وتارة أخرى تنشر تقارير كاذبة الهدف منها إسقاط مصر لكن اليوم أطلت علينا قناة الجزيرة بكذبة جديدة وهى نشر فيديو وصور ادعت أنها فى مصر ضد مؤسسات الدولة وتم نشر الفيديو على مرتين المرة الأولى ادعت فيه أن المظاهرة فى قنا والمرة الثانية على أنه فى الوراق بالقاهرة؛ الغريب فى الأمر أن الأشخاص الذين ظهروا فى الفيديوهات هما ذات الأشخاص.

كما نشرت القناة فيديو ادعت فيه تظاهرات فى الأقصر وفى ذات الوقت نشرت ذات الفيديو على أنه فى قنا .
حرب نفسية.. تنسيقية الأحزاب تكشف سر فبركة الجزيرة للفيديوهات
حرب نفسية.. تنسيقية الأحزاب تكشف سر فبركة الجزيرة للفيديوهات
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