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مرأة

هدى المفتي تتألق بفستان قصير في الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:34 م
صدى البلد
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قسم المرأه
تألقت الفنانة هدى المفتي بفستان طويل فوق حدود الركبة يشبه البليزر وانتعلت حذاء أسود بكعب، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بساعة يد أنيقة.

ومن الناحية الجمالية وضعت هدى المفتي ميكب بالوان ترابية لتناسب بشرتها البرونزية مع أحمر شفاه باللون النبيتى الذي أضاف رونقًا لإطلالتها، وكان شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
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