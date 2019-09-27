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مرأة

بإطلالة أنيقة.. بشرى بفستان أسود جذاب في ختام مهرجان الجونة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
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قسم المرأه
أطلت الفنانة بشرى بفستان أوف شولدر باللون الأسود مع اللون الأبيض بتصميم أنيق، وكانت تسريحة شعرها بسيطة تناسب إطلالتها الجذابة.

ولم تتكلف بشرى في وضع الميكب واختارت ما يناسب بشرتها ويليق مع إطلالتها، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الأحمر.

وارتدت بشرى مجموعة أنيقة من الإكسسوارات التى تناسب إطلالتها حيث كان القرط والخاتم باللون الفضي.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
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