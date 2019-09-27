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رياضة

أصوات بالأهلي تطالب بالضغط على حسن حمدي للعودة للجنة الكرة

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
طالبت بعض الأصوات بالنادي الأهلي بإجراء ضغوط مكثفة علي حسن حمدي رئيس النادي السابق للموافقة على قبوله منصب رئيس لجنة الكرة بعد اعتذار الدكتور طه إسماعيل.

وقالت الأصوات التي من بينها الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الإدارة أنهم يدركون رغبة حسن حمدي في الراحة وأنه اعتزل العمل العام نهائيًا ولكن هذا هو بيته ويجب تكريمه بعد ما قدمه للقلعة الحمراء على مدار سنوات طويلة كان النادي فيها يعيش أزهى فترات حياته.

وأضافت: أن حسن حمدي هو الأحق والأفضل والأقدر على قيادة لجنة الكرة لإعادة الفترة الذهبية للقلعة الحمراء على أن يتم ممارسة ضغوط شديدة عليه لقبول تلك الفكرة والترحيب بها ولو اضطرت الأمور للتواصل مع أصدقاء مقربين منهم مثل الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق والدكتور محمود باجنيد أمين صندوق النادي وتيسير الهواري وياسين منصور وغيرهم لإقناعة والضغط عليه لقبول رئاسة لجنة الكرة.
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