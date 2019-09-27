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رياضة

حكام مباراة الزمالك وبطل السنغال يصلون برج العرب

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:17 م
صدى البلد
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ملك موسي
حرص طاقم التحكيم المالي المكلف بإدارة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا على تفقد ملعب برج العرب اليوم.

وكشف مسؤولو نادي الزمالك أن تفقد الحكام لملعب تنفيذًا لقرار الاتحاد الافريقي بإقامة المباراة بإستاد برج العرب يوم ٢٩ سبتمبر.

وكانت الساعات الماضية شهدت أزمة بسبب رفض النادي السنغالي السفر إلى برج العرب وتمسكه بخوض اللقاء في ملعب بتروسبورت.

ويدير المباراة بين الزمالك و جينيراسيون، طاقم تحكيم مالي بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.
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