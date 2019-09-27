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أخبار العالم

المبعوث الأمريكي: جلسة في مجلس الأمن حول سوريا.. الاثنين

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:45 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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ا ش ا
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشأن السوري جيمس جيفري أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين جلسة سيقدم خلالها المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن إحاطة بشأن اللجنة الدستورية السورية.

وقال جيفري - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - "أعتقد أن اجتماعا في مجلس الأمن الدولي سيجري الاثنين، وسيلقي خلاله المبعوث الأممي جير بيدرسن كلمة".

وتوقع جيفري أن يكشف بيدرسن في الجلسة تفاصيل عمل اللجنة المكلفة بصياغة دستور سوري جديد التي أعلن عن تشكيلها في الـ23 من الشهر الحالي.

وسبق أن قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم، إن اللجنة ستبدأ أعمالها في الـ30 من أكتوبر المقبل بجنيف.
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