ايرادات فيلم Rambo:Last Blood لـ سلفتر ستالون

حقق فيلم Rambo:Last Blood للنجم العالمي سلفستر ستالون ايرادات بلغت 38 مليون و 144 الف دولار أمريكي حول العالم بعد مرور8 ايام على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.



وقال موقع Box office mojo ان الفيلم حقق في الولايات المتحدة الامريكية 24 مليون دولار أمريكي اما في باقي دول العالم وصلت ايراداته لـ 13 مليون.



وكان سلفستر ستالون بدأ مشواره مع سلسلة افلام Rambo عام 1982 من خلال فيلم First Blood ، لتصبح تلك الشخصية أحدى ايقونات السينما الامريكية في العقود الاخيرة.



وتدور أحداث الفيلم بعد أربعة عقود تقريبًا لأول مرة يعود جون رامبو كواحد من أعظم أبطال الحركة على الإطلاق والآن يجب على رامبو مواجهة ماضيه واكتشاف مهاراته القتالية القاسية من أجل الانتقام في مهمة أخيرة.