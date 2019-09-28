إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة التموين يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، السبت.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



-الحكومة تبحث إقامة محطات عملاقة لـ "تحلية المياه" بشراكة سعودية.. والبداية بـ "المدن الساحلية"

-التموين: بدء إضافة الزوجة غير المقيدة في البطاقة

-الإسكان: الانتهاء من إنشاء 514 بيتًا و32 وحدة سكنية بمشروع إسكان الروضة برأس غارب

-جريمة باسم النقاب في مستشفى أسيوط الجامعي.. عاقر تخطف طفلًا لتحتفظ بزوجها

-السفير الإيراني يهدد باستهداف القوات الأمريكية في العراق

