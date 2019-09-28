توتنهام الجريح يسعى لتجاوز أحزانه أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، نظيره ساوثهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على استاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





ويدخل توتنهام مواجهة اليوم، بمعنويات منخفضة، بعدما خسر الجولة الماضية أمام ليستر سيتي 2-1، وودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على يد كولشيستر بركلات الترجيح.





ويبحث توتنهام في المباراة، عن تحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم، على حساب ساوثهامبتون، بعدما فاز في مباراتين فقط وتعادل وخسر مثلها.



