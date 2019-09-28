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مرأة

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:50 ص
زوجة أحمد السقا
زوجة أحمد السقا
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هاجر هانئ
ظهر الفنان أحمد السقا برفقة زوجته مساء أمس "الجمعة" خلال مشاركتهما فى حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة لعام 2019.

وتألقت زوجة أحمد السقا خلال حفل الختام بإطلالة بسيطة تبعد عن المبالغة، حيث ارتدت فستانا أسود بسيط لا يحمل أى نقوشات وتميز بصيحة الكتف الواحد، وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة من المصممة عزة فهمى، فيما ارتدت كلاتش أسود يتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة أحمد السقا بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.
بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة
بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة
بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة
بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة
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