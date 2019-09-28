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فن

أبرز 5 تصريحات لـ مينا مسعود عن Aladdin

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:25 ص
مينا مسعود
مينا مسعود
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شروق إبراهيم
قال النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، إنه قام بتجسيد العديد من الأدوار قبل قيامه بدور علاء الدين.

وأضاف مينا مسعود، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي": «مكنتش قلقان من التمثيل في فيلم علاء الدين علشان الفيلم كنت بمثل كتير».

وتابع: «الغناء من أصعب الأشياء اللي قابلتني في الفيلم علشان مش متعود عليه»، موضحا: «اضطريت إني ألعب جيم قبل ما أمثل الدور علشان جسمي يتحسن».

وأكد النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، أنه سافر إلى كندا وهو طفل صغير، قائلا: «سافرت وأنا عندي 3 سنين ونصف».

وأضاف مينا مسعود: «مكنتش قلقان من التمثيل في فيلم علاء الدين علشان قبل فيلم علاء الدين كنت بمثل كتير».

وتابع: «كنت بهزر مع المخرج ومنتجي فيلم علاء الدين وأقولهم الفيلم هيعمل مليار دولار، وهما مصدقوش»، واستطرد: «كنت واثق من نجاح فيلم علاء الدين».

وأوضح: «الغناء من أصعب الأشياء اللي قابلتني في الفيلم علشان مش متعود على الغناء».

وقال: «اضطريت إني ألعب جيم قبل ما أمثل الدور علشان جسمي يتحسن».

من جانب آخر، علق النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، على مشاركة النجم العالمي "ويل سميث" في الفيلم.

وقال مينا مسعود: «ويل سميث شخص لطيف جدا، وقبل ما اشتغل معاه كنت دائما بتفرج على أفلامه وأنا صغير».

وأضاف: «ويل سميث بيحب يهزر ودائما مبسوط وبيضحك وهو شخص جميل جدا»، موضحا: «كنت متوتر جدا في أول لقاء بيني وبينه، وقبل ما نبدأ التصوير، فضلت 6 أسابيع اتدرب في المكان، وهو جه بعد كام أسبوع، وأول ما شوفته قلت لازم أتعرف عليه، وأول ما قلتله أنا مينا مسعود إداني حضن كبير».

وأكد النجم المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين"، أنه قام بتمثيل العديد من الأدوار قبل قيامه بدور علاء الدين.

وأوضح مينا مسعود أنه علم بمشاركته في فيلم "علاء الدين" وهو متواجد في كندا خلال تصوير فيلم سينمائي، معقبا: «قالولي هتبتدي تشتغل على الفيلم، بس ماتقولش لحد لمدة 3 أيام».

وقال: «اما رحت البيت، صحيت أبويا وأمي وكانت وقتها الساعة 3 الصبح، وهما نايمين، عشان أقولهم الخبر، طاروا من الفرحة، والنوم راح من عينيهم، وماما فضلت تعيط من الفرحة، وماكنتش مصدقة».

وأضاف: «الغناء من أصعب الأشياء اللي قابلتني في الفيلم علشان مش متعود على الغناء»، موضحا: «اضطريت إني العب جيم قبل ما أمثل الدور علشان جسمي يتحسن».
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