Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تهدد بضرب إسرائيل بأسلحة سرية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:37 ص
ايران تهدد بضرب إسرائيل
ايران تهدد بضرب إسرائيل بأسلحة لم يعلن عنها بعد
Advertisements
سمر صالح
تناقلت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت تهديدات إيران بضرب إسرائيل بأسلحة لم يعلن عنها بعد.

وحذر الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدا بالرد بأسلحة لم يعلن عنها بعد.

وقال عباس نيلفروشان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، إن إسرائيل غير قادرة على تهديد إيران "فنحن نحاصرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب".

وحذر المسؤول الإيراني إسرائيل من أن "الحرب إن بدأت فنهايتها لن تكون بيدها".

وأضاف: "في حال ارتكب العدو أي حماقة، سنلقنه درسا لن ينساه وسننتقم منه على تصرفاته الشيطانية طيلة 40 عاما".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من هجوم حاد شنه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على إيران والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حيث شدد على ضرورة "وقف إيران اليوم لمنع نشوب حرب غدا"، مخاطبا القيادة الإيرانية بمثل فارسي مشهور: "لا تعدّ دجاجك قبل أن تفقس الصيصان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن تهديدات إيران لإسرائيل

الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز 7 سفن صيد على متنها 24 أجنبيا جنوب البلاد

موقع استخباراتي يفجر مفاجأة: هكذا نفذ هجوم أرامكو السعودية

إسرائيل تتوعد إيران وتحملها مسؤولية هجوم أرامكو

ترشيحاتنا

محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

أؤمن بوجود الجن.. هند صبري تكشف كواليس مرعبة في تصوير الفيل الأزرق

جنة في السماء.. توقف عضلة قلب الطفلة داخل المستشفى بعد بتر ساقها.. ووالدها: اتحرمت من نور عينيا مرتين

اهم الاخبار .. الرئيس السيسي ينعى شهداء القوات المسلحة.. وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون

فيديوجراف| لـ غسيل الصحون فوائد أخرى.. تعرف عليها

ترامب يكشف ليهود أمريكا موقفه من توجيه ضربة عسكرية لإيران

محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

بسبب لعاب كلب.. رجل يقطع أنفه وساقيه وذراعيه

أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم السبت 28 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

أيهما أجمل.. بشرى تتألق بإطلالتين فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى