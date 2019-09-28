إيران تهدد بضرب إسرائيل بأسلحة سرية

تناقلت وسائل الإعلام العبرية اليوم السبت تهديدات إيران بضرب إسرائيل بأسلحة لم يعلن عنها بعد.





وحذر الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدا بالرد بأسلحة لم يعلن عنها بعد.





وقال عباس نيلفروشان مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، إن إسرائيل غير قادرة على تهديد إيران "فنحن نحاصرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب".





وحذر المسؤول الإيراني إسرائيل من أن "الحرب إن بدأت فنهايتها لن تكون بيدها".





وأضاف: "في حال ارتكب العدو أي حماقة، سنلقنه درسا لن ينساه وسننتقم منه على تصرفاته الشيطانية طيلة 40 عاما".



