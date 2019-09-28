أزمة مباراة الزمالك مستمرة.. جينراسيون السنغالى يرفض السفر إلى برج العرب ويتوجه لـ بتروسبورت اليوم

تمسك مسئولو نادي جينراسيون فوت السنغالى برفض السفر إلى برج العرب اليوم لمواجهة الزمالك فى إياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الأحد.



ورغم خطاب الكاف الرسمى الذى وصل إلى البعثة السنغالية المقيمة بالتجمع الخامس بنقل المباراة إلى استاد برج العرب على أن تقام فى الثامنة مساء غدا إلا أن مسئولي نادي جينراسيون فوت تمسكوا بإقامة اللقاء فى الموعد الذى كان محددا مسبقا اليوم بملعب بترو سبورت.



وذكر مسئولو بعثة جينيراسيون أنهم مازالوا متمسكين بموقفهم الرافض للسفر إلى برج العرب بعد إرسال الزمالك حافلة لهم للسفر منذ قليل وأعلنوا توجه الفريق السنغالى مساء اليوم لملعب بتروسبورت في موعد المباراة المحدد.



ووافق الكاف على نقل لقاء الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى إلى برج العرب لدواع أمنية حتى يتمكن جمهور الزمالك من حضور اللقاء.



وخسر الزمالك لقاء الذهاب العاصمة داكار بهدفين مقابل هدف ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بهدف وحيد من أجل التأهل الى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.