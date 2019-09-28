Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق حملة بلدي أمانة بدءا من الغد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:00 م
القومي للمرأة
القومي للمرأة
Advertisements
أمل مجدي
يطلق المجلس القومي للمرأة بدءًا من غد، الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019، ولمدة ثلاثة أيام حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" بالتوازي على مستوى جميع المحافظات.

تستهدف الحملة توعية السيدات المصريات في جميع المواقع بكيفية المساهمة في جميع المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن فروع المجلس سوف تستعين بالرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وأعضاء الفروع للنزول إلى السيدات في القرى والنجوع بجميع المحافظات وطرق أبوابهن وتوعيتهن وجها لوجه بكيفية لعب دور فعال بناء وطنهن في هذه المرحلة الهامة في تاريخ مصر، وكذلك توعيتهن بالمخاطر الخارجية والداخلية التي تهدد أمن وسلامة مصر والمصريين والمصريات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على جميع المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة: "رسائل الحملة تؤكد أن بلدنا أمانة ولابد أن نحافظ عليها من دعوات التخريب والهدم، ودورنا في تعليم أبنائنا معنى الانتماء وحب الوطن، وأن نكون إيجابيين ونفكر دائما كيف نعلو بمصر بعملنا وجهدنا من أجل مستقبل أولادنا وبناتنا والأجيال القادمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

جينراسيون السنغالي: مواجهة الزمالك في برج العرب أمر مستحيل

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

اتحاد نيكاراجوا يتراجع.. تطورات جديدة في فضيحة التصويت لجوائز The Best

فايلر يكشف سبب عدم ثبات تشكيل النادي الأهلي

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

صاحب واقعة خلع ملابس الطلاب.. إحالة أستاذ بجامعة الأزهر للجنايات

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

الرئيسة الإثيوبية: التعاون في حوض النيل ليس خيارا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

خبر صادم .. واتساب يختفي نهائيًا من هواتف أندرويد وآيفون القديمة في 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور