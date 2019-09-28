القومي للمرأة يطلق حملة بلدي أمانة بدءا من الغد

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على جميع المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.





وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة: "رسائل الحملة تؤكد أن بلدنا أمانة ولابد أن نحافظ عليها من دعوات التخريب والهدم، ودورنا في تعليم أبنائنا معنى الانتماء وحب الوطن، وأن نكون إيجابيين ونفكر دائما كيف نعلو بمصر بعملنا وجهدنا من أجل مستقبل أولادنا وبناتنا والأجيال القادمة".

يطلق المجلس القومي للمرأة بدءًا من غد، الأحد الموافق 29 سبتمبر 2019، ولمدة ثلاثة أيام حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" بالتوازي على مستوى جميع المحافظات.تستهدف الحملة توعية السيدات المصريات في جميع المواقع بكيفية المساهمة في جميع المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن فروع المجلس سوف تستعين بالرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وأعضاء الفروع للنزول إلى السيدات في القرى والنجوع بجميع المحافظات وطرق أبوابهن وتوعيتهن وجها لوجه بكيفية لعب دور فعال بناء وطنهن في هذه المرحلة الهامة في تاريخ مصر، وكذلك توعيتهن بالمخاطر الخارجية والداخلية التي تهدد أمن وسلامة مصر والمصريين والمصريات.