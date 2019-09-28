Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. 19 لاعبا في قائمة الزمالك النارية لمواجهة جينراسيون السنغالى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:31 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق التي ستغادر إلى الإسكندرية وذلك استعدادا لمواجهة جينراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها غدٍا الأحد على استاد الجيش ببرج العرب .

وضمت القائمة ١٩ لاعبا كالتالي:-
في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - حمدي النقاز - محمد عبدالشافي - عبدالله جمعة
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - شيكابالا - إسلام جابر
خط الهجوم : مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب
ويحتاج الزمالك للفوز بهدف للتأهل للدور التالي بعد الخسارة في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين لهدف .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا

بعثة الزمالك تصل السنغال

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون فوت بطل السنغال

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

بفستان أنيق.. زوجة محمد هنيدى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

أفضل صدقة جارية.. تعرف على ضوابطها وهل كتابة اسم المتوفى يضيع ثوابها

على أنغام متخافيش.. رقص حلا شيحة المثير للجدل فى حفل عمرو دياب ..فيديو

اتحاد نيكاراجوا يتراجع.. تطورات جديدة في فضيحة التصويت لجوائز The Best

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة

بسبب السياحة الإسرائيلية تم تسميتها.. رأس شيطان طبيعة خلابة وشعب مرجانية نادرة

حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور