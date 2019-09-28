رسميا.. 19 لاعبا في قائمة الزمالك النارية لمواجهة جينراسيون السنغالى

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق التي ستغادر إلى الإسكندرية وذلك استعدادا لمواجهة جينراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها غدٍا الأحد على استاد الجيش ببرج العرب .



وضمت القائمة ١٩ لاعبا كالتالي:-

في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - حمدي النقاز - محمد عبدالشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد عنتر - أشرف بن شرقي - شيكابالا - إسلام جابر

خط الهجوم : مصطفى محمد، عمر السعيد، خالد بوطيب

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف للتأهل للدور التالي بعد الخسارة في مباراة الذهاب في السنغال بهدفين لهدف .