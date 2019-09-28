رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ أبو العينين: ليس من حق أي دولة منع المياه عن جارتها

أكد تيجاني محمد باندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخرى حتى فى حالة الحرب بين الدولتين، فالمياه حق من حقوق الإنسان.





وقال تيجاني محمد باندي إن أزمة سد النهضة تكمن فى إثيوبيا «دولة المنبع»، وإن تلك المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض.

وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وعدد من أعضاء البرلمان الأورومتوسطي، أن حل أزمة سد النهضة سيكون أول اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتدخل بشكل سريع ويعقد اجتماعا مع الأطراف الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا» للوصول إلى حل دبلوماسي لتلك الأزمة.وخلال اللقاء، ناقش محمد أبو العينين، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أزمة سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة، ومدى تأثير السد على مصر وتعنت أديس أبابا فى التعامل مع تلك الأزمة.جاء ذلك خلال تواجده فى الولايات المتحدة الأمريكية، لمساندة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 74 للأمم المتحدة.