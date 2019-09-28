الشاعر علاء عبد الهادى أمينا عاما لاتحاد الكتاب العرب

انتخب مجلس اتحاد الكتاب والأدباء العرب، بالإجماع من قبل 15 رئيس اتحادات كتاب بالدول العربية؛ الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أمينا عاما جديدا لاتحاد الكتاب والأدباء العرب، خلفا للشاعر الإماراتى الراحل حبيب الصايغ، الذى رحل عن عالمنا فى 20 أغسطس الماضى عن عمر 64 عاما.



وعقدت الجلسة الافتتاحية للمجلس اليوم، السبت، بمقر النقابة العامة لنقابة مصر بالزمالك، برئاسة الشاعر والمفكر علاء عبد الهادى، واقتصر الحضور فيها على رؤساء اتحادات الدول العربية، أو من ينوب عنهم فقط، واقتصر جدول أعماله أيضا على بند واحد وهو "انتخاب أمين عام جديد يكمل مدة الراحل حبيب الصايغ"، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى لإعلان الأمين العام الجديد فى الساعة الثالثة عصر اليوم.



ووفقا للمادة 21 من النظام الأساسى للاتحاد العام، التى تنص على أنه "حال خلو منصب الأمين العام يدعو أكبر نوابه سنًا لعقد اجتماع استثنائى لمجلس الاتحاد، خلال فترة لا تتجاوز 40 يومًا، فى البلد التالي المقرر للانعقاد فيه، ويرأس جلسة إجراءات انتخاب أمين عام جديد يستكمل مدة خلفه، وينقل مقر الاتحاد العام إلى دولته، ولا تحسب مدة الاستكمال عليه إذا تقدم للترشيح فى الدورة التالية".



واستقبلت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادى، وفود 15 اتحاد كتاب عربى، لانتخاب الأمين العام الجديد خلفا للشاعر حبيب الصايغ، هى: "الجزائر، عمان، السودان، فلسطين، الأردن، موريتانيا، اليمن، الإمارات، ليبيا، السعودية، تونس، الكويت، العراق" بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.



وعلاء عبد الهادى، شاعر من جيل السبعينيات، وناقد أكاديمي، ومفكر مصرى، حاصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة النقد الأدبي، تخصص أدب مقارن، شارك في مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في النقد الأدبي وفي الأدب المقارن، كما شارك في تحكيم أبحاث الترقية العلمية في النقدين الأدبي والمسرحي، وفي الأدب المقارن، فاز عام 1999 بالجائزة الدولية للشاعر المجري الكبير "فوشت ميلان" من أكاديمية العلوم المجرية، وقلد في عام 2008، قلادة مهرجان العنقاء الدولي في دورته الثانية، كما فاز في عام 2009 بجائزة "أبو القاسم الشابي"الشعرية في مئويته.



كما صدر له العديد من له عدد من الأعمال النقدية والفكرية بالعربية وبالإنجليزية منها "بلاغة اللاوعي: الإبداعي الشعر نموذجًا، الشعرية المسرحية المعاصرة، حول اتجاهات ما بعد الحداثة في العرض المسرح، تجليات الأداء في التراث المسرحي العربي قبل عام 1847م.