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أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقى مع كبار السن من إيبارشية المعادي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لقاءًا اليوم مع كبار السن التابعين لإيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس.


ورتل كورال "الحكماء" التابع لكبار السن مجموعة من الترانيم، وألقى قداسة البابا كلمة في نهاية اللقاء أشار خلالها إلى أن هذا العمر يعد بركة وخبرة وفرحة لكل أحد.

وعقب الصلاة الختامية وزع قداسته بالاشتراك مع نيافة الأنبا دانيال، هدايا تذكارية على الحاضرين.

يأتي لقاء قداسة البابا بكبار السن بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يحتفل به في الأول من أكتوبر من كل عام بموجب قرار صادر من هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٩٠ ويهدف اليوم إلى تنمية الوعي بتقدير كبار السن والتعبير عن العرفان بإسهاماتهم السابقة في مجتمعاتهم.

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