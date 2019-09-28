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مرأة

بـ فستان تايجر.. دومينيك حوراني تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:44 م
صدى البلد
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قسم المرأه
نشرت المطربة دومينيك حوراني صورة جديدة لها جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة وعصرية.

وظهرت دومينيك حوراني بـ تايجر كت وانتعلت حذاء بكعب تايجر، منسقة معه شنطة متوسطة الحجم ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واختارت سلسلة رقيقة وبعض الأساور.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميك اب مناسبا لبشرتها البرونزية مع روج روز وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو ، وجمعت شعرها بتسريحة ذيل الحصان مع تطاير بعض الخصلات، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.
بـ فستان تايجر.. دومينيك حوراني تبهر متابعيها بـ إطلالة جريئة
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