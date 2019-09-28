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رياضة

جينراسيون يواصل التصعيد.. النادي السنغالي يشكو مراقب مباراة الزمالك لـ كاف

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:49 م
حكام مباراة الزمالك
حكام مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى
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ملك موسى
اعلن مسؤولو نادي جينراسيون فوت السنغالى عن تقدمهم بشكوى ضد التشادي قدري صالح كاني مراقب مباراة الزمالك والفريق السنغالى، إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"

وأكد مسؤولو الفريق السنغالي أنه كان من المفترض تواجد مراقب المباراة فى القاهرة، للاجتماع مع الفريق الضيف لمتابعة الأزمة الأخيرة.

وأكد النادي السنغالي أن مراقب المباراة لم يجتمع معهم فيما اكتفى بالتواصل معهم حتى تغادر البعثة القاهرة وتتجه إلى الإسكندرية حيث يتواجد المراقب هناك لخوض المباراة غدًا الأحد، على ستاد برج العرب، بعد التعديلات التى أجراها كاف حول موعد وملعب مباراة الفريقين، وهو الأمر الذى وصفه النادى السنغالى بالأمر غير العادل.

وكان الزمالك أرسل أتوبيس اليوم إلى بعثة جينراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، لخوض مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ولكن النادي السنغالي قرر التوجه اليوم إلى بتروسبورت لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.
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