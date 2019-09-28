الأزمة تتفاقم.. جينراسيون السنغالي يتوجه إلى ستاد بتروسبورت.. والزمالك فى برج العرب

تحركت بعثة فريق جينراسيون سبورت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت من اجل خوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وفقا للموعد السابق للمباراة قبل أن يتم تأجيلها لغد الأحد.



ورفض مسؤولو النادي السنغالي السفر إلى برج العرب لمواجهة الزمالك غدا وفقا للموعد الجديد الذي تم تحديده من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



وارسل الزمالك أتوبيس اليوم إلى بعثة جينراسيون فوت فى فندق الإقامة فى مدينة نصر، للتحرك إلى الإسكندرية، لخوض مباراة الفريقين فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ولكن النادي السنغالي قرر التوجه اليوم إلى بتروسبورت لخوض اللقاء فى موعده السابق قبل تعديله وإثبات موقف حال عدم حضور فريق الزمالك.



