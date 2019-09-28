بايرن ميونخ إلى صدارة البوندزليجا بثلاثية في بادربورن.. وليفاندوفسكي يحقق رقماً قياسياً

حقق بايرن ميونخ فوزًا شاقًا على مضيفه فريق بادربورن بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقين على أرضية ملعب "بينتلير أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.





أهداف بايرن ميونخ جاءت عبر سيرج جنابري فى الدقيقة 15 من عمر اللقاء وفيليب كوتينيو فى الدقيقة 55 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي فى الدقيقة 79 ليرفع رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم فى صدارة الهدافين ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم في الدوريات الخمسة الكبرى، فيما قلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقتين 68 و 84.



