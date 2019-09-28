1-1.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة المقاولون وسموحة.. فيديو

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مع سموحة، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.





سجل سموحة الهدف الاول عن طريق محمود عزت في الدقيقة 31 عن طريق رأسية متقنة تلقاها من ركلة حرة من الجبهة اليمنى وتقدم سموحة بالهدف الأول.



