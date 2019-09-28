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رياضة

1-1.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة المقاولون وسموحة.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:26 م
المقاولون وسموحة
المقاولون وسموحة
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عمرو ابوبكر
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مع سموحة، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل سموحة الهدف الاول عن طريق محمود عزت في الدقيقة 31 عن طريق رأسية متقنة تلقاها من ركلة حرة من الجبهة اليمنى وتقدم سموحة بالهدف الأول. 

ثم تعادل المقاولون عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها الهاني سليمان حارس سموحة عندما عرقل مهاجم المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، وسجل طاهر محمود طاهر ركلة الجزاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.
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