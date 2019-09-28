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فن

نجوى كرم تجهز مفاجأة لجمهورها.. 12 أكتوبر المُقبل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:38 م
نجوى كرم
نجوى كرم
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن مفاجأة فنية جديدة لجمهورها يوم 12 أكتوبر المُقبل، لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن، ما جعل جمهورها يتكهن بأنها سوف تفرج عن ألبومها الجديد المرتقب طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

من ناحية أخرى، حقق كليب نجوى كرم الجديد، «بعشق تفاصيلك»، 2 مليون و700 ألف مشاهدة، منذ طرحه عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب.

أغنية "بعشق تفاصيلك" لـ نجوى كرم، كلمات: أحمد ماضي، وألحان: عادل العراقي، توزيع وتسجيل: طوني سابا، ماستر: محمد المقهور، وتم تصوير كليبها في مختلف المناطق والمدن اللبنانية على مدار 25 يومًا.

وتعتبر فكرة كليب نجوى كرم الجديد "بعشق تفاصيلك"، مستوحاه من فكرة كليبها الجديد "ملعون أبو العشق" ولكن شمل تصوير الكليب الجديد مختلف المدن والمناطق اللبنانية، بينما تم تصوير "ملعون أبو العشق" في شارع الحمرا في بيروت فقط.

على جانب آخر، احتفلت نجوى كرم، عبر حسابها على "تويتر"، بالنجاح الكبير الذي حققه كليب «ملعون أبو العشق»، وتخطيه حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد طرحه في 11 أبريل الماضي، عبر قناة روتانا الرسمية على يوتيوب.
نجوى كرم تجهز مفاجأة لجمهورها.. 12 أكتوبر المُقبل
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