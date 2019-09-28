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رياضة

زفاف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق يثير جدلا على السوشيال ميديا .. صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:30 م
هانى رمزى
هانى رمزى
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يسرى غازى
وجه طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق التهنئة إلى هانى رمزى المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطني ونشر صورا لحفل زفافه.

ودون نجم نادي الزمالك السابق عبارات عبر الصفحة الشخصبة بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": الف مبروك لأحلى عريس وعروسة حفل زفاف الكابتن هانى رمزى.

وأثارت صور حفل الزفاف التى نشرها طارق السيد تساؤلات من قبل المتابعين حول زواج هانى رمزى فى إشارة إلى أنه يدين بالديانة المسيحية وتوجد صعوبة فى زواجه مرة ثانية لاسيما وانه متزوج من إيطالية ولديه ابن يدعى فابيو.

يذكر أن هانى رمزى كان مساعدا للمكسيكى خافيير آجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر وتمت الإطاحة بالجهاز الفنى بعد وداع أمم إفريقيا التى استضافتها مصر مؤخرا.
زفاف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق يثير جدلا على السوشيال ميديا .. صور
زفاف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق يثير جدلا على السوشيال ميديا .. صور
زفاف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق يثير جدلا على السوشيال ميديا .. صور
زفاف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق يثير جدلا على السوشيال ميديا .. صور
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