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رياضة

أربع ميداليات متنوعة لبعثة الجمباز في بطولة البحر المتوسط

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:46 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حققت بعثة مصر للجمباز، المشاركة في بطولة البحر المتوسط للجمباز للناشئين خلال الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري، أربع ميداليات متنوعة حتى الآن، الميدالية الذهبية للاعب المنتخب عبد الرحمن عبد الحليم على جهاز الحلق، وذهبية جنا هاني فى الحركات الأرضية والميدالية الفضية للاعبة جنا عادل على جهاز المتوازي، وبرونزية فريق الجمباز الفني رجال.

وتتكون البعثة من فروع الجمباز الأربعة، الجمباز الفني رجال اللاعب ويضم عبدالرحمن عبدالحليم محمد ناجي ومحمد مختار والجمباز الإيقاعي ويضم عاليا حازم مريم تامر وملك عبدالعزيز والجمباز الفني آنسات ويضم جنا هاني وجنا عادل وسلمي مليجي، وفرع جمباز الايروبك ويضم باسل سامح وهنا أشرف ونورا الحناوي.

والمدربون، محمد عثمان- أحمد عبدالرحيم- محمود سيد- سلمى السعيد- لمياء حسام- منار محسن- محمود ايمن- محمد عكاشة.

والحكام، ياسمين سمير- رودينا دياب- نرفين هشام - هبه البوريني - عرفات أحمد - عبدالله رضوان- ايه سعد- روان طارق
يترأس بعثة مصر في إيطاليا الدكتور علاء حامد.
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