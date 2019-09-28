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رياضة

نتائج عملية التسجيل بالجمعية العمومية بنادي المنيا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:08 م
بالجمعية العمومية
بالجمعية العمومية بنادي المنيا
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رباب الهوارى
أسفرت عملية التسجيل بالجمعية العمومية العادية بنادي المنيا الرياضي، اليوم السبت، عن عدم اكتمال النصاب القانوني.

وسجل في جمعية اليوم ٩١ عضوا من عدد ٣٠٠٥ عضوا ممن لهم حق الحضور بالجمعية العمومية بالنادي، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، واعمالا لما نصت عليه المادة ١٤ من لائحة النظام الأساسي للنادي الفقرة الاخيرة بانه في جميع حالات عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة الاجتماع يكلف مجلس الإدارة التي تتولى شئون النادي حسب الأحوال باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي ويرسل الى الجهة الادارية المختصة لارسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وجرت عملية التسجيل منذ التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً تحت إشراف المستشار محمود عبدالحليم، ولجنة من مديرية الشباب والرياضة باشراف ا. مندي عكاشة وكيل الوزارة، ود. سوسن فرغل وكيل المديرية، ود. احمد جمعة مدير الهيئات الرياضية.

يذكر أنه قد فتح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبد الجابر، باب التسجيل للمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنادي، لمناقشة جدول الأعمال ومقترحات الأعضاء.
نتائج عملية التسجيل بالجمعية العمومية بنادي المنيا
نتائج عملية التسجيل بالجمعية العمومية بنادي المنيا
نتائج عملية التسجيل بالجمعية العمومية بنادي المنيا
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