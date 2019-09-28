لـ رؤية صديقه المريض.. وزير خارجية إيران يتحايل على تقييد تحركاته في نيويورك

بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على تحركاته في نيويورك، استطاع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التحايل على هذه القيود من أجل رؤية صديقه مجيد تخت راونجي مندوب طهران لدى الأمم المتحدة المحتجر حاليا في مستشفى بنيويورك.



وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف عبر تغريدة في موقع تويتر: بعد العراقيل التي وضعها الأمريكيون ليمنعوني من زيارة صديقي الذي تجمعني به زمالة من 40 عاما، استطعت (بالتالي) أن أتحدث مع مجيد تخت روانجي عبر التكنولوجيا.



وأضاف وزير الخارجية في تغريدته أن سفيرنا لدى منظمة الأمم المتحدة يرقد حاليا في إحدى المستشفيات بنيويورك بينما تفصلني عنه بعض الأبنية فقط.



وفي الوقت نفسه، أعلن مستشار الشئون الإعلامية في البعثة الايرانية لدى المنظمة الدولية سيد عليرضا ميريوسفي، اكتمال المراحل العلاجية المندوب الإيراني في منظمة الأمم المتحدة؛ مضيفا أن تخت روانجي سيعود إلى عمله قريبا.



وفي معرض التعليق على بعض التصريحات حول أسباب دخول تخت روانجي إلى المستشفى بنيويورك والشبهات المطروحة بشأن التكاليف، قال ميريوسفي : لقد تم تحديد مرض تخت روانجي عقب البدء في مهامه مبكرا وتقييم الأطباء المعنيين هو أن علاجه سيكتمل خلال فترة قصيرة وسيعود إلى عمله قريبًا.