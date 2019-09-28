اخبار نادي الزمالك اليوم.. أزمات ومحاضر ضد بطل السنغال.. ونجم الأهلي يزين قائمة الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، 28 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:









قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتواصل مع نظيره السنغالي منذ قليل لطلب تدخل الأخير ومحاولة إقناع نادي جينراسيون فوت السنغالي للسفر إلى برج العرب لمواجهة الزمالك غدا الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.





‏يسعى وليد العطار القائم باعمال المدير التنفيذي باتحاد الكرة المصري ، لحل أزمة مباراة الزمالك مع جينراسيون السنغالي في اياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.





قام مسئولو نادي الزمالك بطلب النجدة لتحرير محضر إثبات حالة بعد رفض فريق جينيراسيون فوت السنغالي السفر للإسكندرية لمواجهة الفريق الأبيض غدا الأحد في برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



