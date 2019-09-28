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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني .. بعد تعادل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد وفوز غرناطة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:11 م
صدى البلد
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أحمد هاني
فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي جمعت الفريفين، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا" .

التعادل قاد ريال مدريد إلى الصدارة برصيد 15 نقطة، بعد 4 انتصارات و3 تعادلات بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

وحقق فريق غرناطة مركزًا متقدمًا في قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على ليجانيس بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما بملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

وكما حقق فريق برشلونة فوزا سهلا علي صاحب الارض خيتافي بهدفين دون رد

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كاملًا كالاتي:





ترتيب الدوري الإسباني .. بعد تعادل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد وفوز غرناطة
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