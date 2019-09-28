اخبار الحوادث.. والداها مكفوفان.. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة.. الموت يفجع قرية البلابيش

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.





والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية

لم يتحمل جسدها النحيل كل هذا الكم من التعذيب على يد أقرب الناس لها وسيلة دفاعها الوحيدة البكاء والصراخ حتى تحول جسدها الهزيل الى ساحة من الجروح والكدمات .. تفاصيل مؤلمة لواقعة تعذيب الطفلة جنة 5 سنوات التى جاءت إلى الحياة لأب وأم كفيفين انتهت بينهما الحياة بالطلاق وتركا الطفلة الصغيرة تصارع أمواج الحياة مع جدتها لأمها التى تتولى رعايتها لكن تحولت الجدة إلى آلة تعذيب يومية حتى كادت الطفلة تفقد حياتها .

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حبس 3 أشخاص فقأوا عين صاحب كشك بطنطا بقصد البلطجة 4 أيام علي ذمة التحقيقات

قرر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم حبس 3 أشخاص فقأوا عين صاحب كشك بطنطا بقصد البلطجة 4 أيام على ذمة التحقيقات وسماع أقوال شهود عيان للحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لسماع أقوال الضحية ونقله إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لإسعافه.

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خلعت أظافرها وحرقت أعضاءها التناسلية.. أماني شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها تلحق بها

تركت الطفلة جنة محمد سمير ضحية التعذيب على يد جدتها صورا مؤلمة وأخبارا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كل ما تبقى من مأساتها.

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القطار قسمه نصفين.. مصرع شاب على شريط السكة الحديد بشربين بالدقهلية

لقى شاب مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور في شربين بمحافظة الدقهلية.

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من ناحية الأب والأم .. وغير الحاضنة.. تعرف على كيفية نقل الولاية التعليمية للطفل

الولاية التعليمية تختص بكل الأمور التي تتعلق بشئون الطفل التعليمية، وذلك طبقا لقانون الطفل، وتعطي حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مثل تقديم أو سحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن ١٥ سنة وهذه الولاية تثبت للولي الطبيعي وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة.

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الموت يفجع قرية البلابيش.. غرق 3 أطفال أشقاء في الترعة الفاروقية بسوهاج

انتشلت قوات الإنقاذ النهري اليوم 3 أطفال أشقاء غرقوا داخل الترعة الفاروقية بناحية قرية البلابيش مركز دار السلام، وتم نقل الجثث إلى مستشفى دار السلام المركزي .

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شاهد.. 150 مقعدًا دراسيًا هدية من الداخلية لإحدى المدارس بالقليوبية

قامت وزارة الداخلية بإهداء 150 مقعدًا دراسيًا لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حيث تم تسليم المقاعد إلى المسئولين عن المدرسة ، الذين أشادوا بتلك المبادرة التى تؤكد التلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

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ابتلعتهم ترعة القوصة.. مأساة شقيقين حاولا إنقاذ أختهما فمات الثلاثة غرقا فى سوهاج

خيم الحزن علي نجع القوصة مركز دار السلام بسوهاج، عقب غرق ٣ أطفال داخل ترعة بسوهاج، وتم انتشال الجثث الثلاث ونقلهم لمستشفي دار السلام المركزي.

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ننشر الحركة الداخلية للنيابة العامة 2019 -2020

اعتمد المستشار حمادة الصاوي النائب العام الحركة الداخلية للنيابة العامة 2019 – 2020.