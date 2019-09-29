بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن والإعلام ينعون الحارس الشخصي للعاهل السعودي

نعى عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام بالمملكة العربية السعودية اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس.



ونشر المعلق الرياضي بلال علام صورة عبر حسابه الرسمي على "تويت"، وعلق: "‏ترى ما الذي بينك وبين ربك لتنالك كل دعوات الرحمة والمغفرة وقت أذان وصلاة الفجر ".



كما نعى الاعلامى فارس عوض بصورة له، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلق: "‏سيرة عطره كان فيها القوي الأمين المخلص الوفي في خدمة مليكه ووطنه ، تلمسها في محبة الناس له وحزنهم الكبير على وفاته، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وعظم الله أجر القيادة والمملكة وأسرته وذويه وانا لله وانا اليه راجعون‎#عبدالعزيز_الفغم ".



وكتب الفنان راشد الماجد: "‏أتقدم بخالص العزاء والمواساة لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والشعب السعودي كافة في وفاة أبن الوطن البار ‎#عبدالعزيز_الفغم رحمه الله وإلى أسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجّل أن يرحمه برحمته ويُسكنه فسيح جناته وإنا لله و إنا إليه راجعون".



وكتبت الفنانة أحلام الشامسي قائلة " ‏أتقدم لمقام ‎#خادم_الحرمين_الشريفين و‎#ولي_العهد بأحر التعازي بوفاة ‎#عبدالعزيز_الفغم وأعزي أسرة الفقيد وكل الشعب السعودي في وفاة إبنهم البار ل ملوكه ووطنه رحمه الله عليه و على موتى المسلمين أجمعين إنّا لله و إنّا إليه راجعون‎#وفاة_عبدالعزيز_الفغم.



وكتب السفير تركي الدخيل "‏عاش ‎#عبدالعزيز_الفغم بطلًا، شجاعًا، وطنيًا، محبًا لبلاده وملوكه، محبوبًا منهم، ابنًا بارًا لقيادته... ومات شهمًا، لذلك فجعت ‎#السعودية كلها برحيله، وحزن الكل عليه. رحمه الله رحمة واسعة، وجبر كسر أهله ومحبيه. نعزي القيادة برحيل ابن مخلص ونعزي أهله وأحبته. إنا لله وإنا إليه راجعون".



وكتب الكاتب الصحفى سليمان الشريدة: "السعودية والعالم العربي عرف عن اللواء الراحل ‎#عبدالعزيز_الفغم الوفاء والشهامة.

هذا الرجل خلد ذكراه بتاريخ مشرف وأصبح نموذج لأبناء هذا الوطن المخلصين. رحمك الله يااباعبدالله رحيلك آلمنا، إلى جنة الخلد أيها البطل ‎#عبدالعزيز_الفغم_في_ذمة_الله".



ونعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قائلًا "‏‎#عبد_العزيز_الفغم اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة اللهم ثبته عند السؤال اللهم ألهم ذويه الصبر .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..قدّر الله وما شاء فعل".



كان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.



وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية حارسه الشخصي عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.