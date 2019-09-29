إعلامي كويتى: الشعب العظيم تصدى لمؤامرة العصملي المتكبر وحزب الإخوان العفن

وجه الاعلامى الكويتى محمد احمد الملا، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصرى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشر محمد احمد الملا مقطع فيديو له من برنامجه ديوان الملا، قائلًا:‏ " ‏أشكر الشعب المصري البطل الوفي العظيم نيابة عن الخليج و الوطن العربي أحبط يوم أمس مؤامرة و جعل المرتزقة يمسون على ألم و حزن و خيبة".



وتابع: هذا الشعب العظيم تصدى لأعظم مؤامرة من العصملي عثماني متكبر واهم وصغير يملك قناة و هي دميته وحزب عفن اعتاش على الاسلام السياسي".