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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية شمال الهند إلى 73 قتيلا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:38 ص
الأمطار الموسمية
الأمطار الموسمية
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية التي أخذت تهطل على مناطق شمال الهند على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 73 قتيلا.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الأحد أن الأمطار الغزيرة أثرت بشكل كبير على الحياة في ولايات مختلفة منها "بيهار" و"وجامو وكشمير" و"أوتارخاند" و"راجستان" و"ماديا براديش" بالإضافة إلى "أوتار براديش"، مشيرة إلى أنه تم إلغاء العديد من رحلات القطارات بسبب المياه الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وقد توقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار على مدار اليومين القادمين حيث طالبت سكان المناطق المتضررة بتوخي الحذر والحيطة للحفاظ على أرواحهم.

ونشرت السلطات الهندية فرق إغاثة بالولايات المتضررة من مياه الأمطار لمساعدة العالقين والأشخاص الذين يواجهون مشكلات بسبب الأمطار الغزيرة.
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