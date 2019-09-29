الأنبا سلوانس يدشن كنيسة جديدة بدير الشايب

دشن نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر مذابح كنيسة جديدة بمنطقة القلالى الخاصة بالآباء الرهبان بالدير، بمناسبة عيد الصليب.



وتم تدشين ٣ مذابح بالكنيسة وهي:المذبح الرئيس على اسم القديس الأنبا بلامون السائح، والمذبح البحري على اسم القديس يوسف النجار، والمذبح القبلي على اسم الشهيد أبسخيرون القليني.



شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، إلى جانب مجمع رهبان الدير وعدد من الآباء الرهبان من دير الشهيد مارجرجس، الرزيقات ومن دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا وبعض من الآباء الكهنة من إيبارشيتي الأقصر وإسنا وأرمنت، نقادة وقوص.



من المنتظر أن يتم تدشين شرقيات المذابح الثلاثة (حضن الآب) وحامل الأيقونات (الأيكونستاز) والأيقونات الموجودة بأرجاء الكنيسة.



كانت كنيسة أخرى قد تم تدشينها العام الماضي بالدير، ودشنت مذابحها على أسماء ثلاثة من كواكب الرهبنة الكبار وهم: أب الرهبان القديس الأنبا أنطونيوس والقديس مقاريوس الكبير والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.



