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أخبار العالم

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب الفلبين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:54 ص
زلزال يضرب الفلبين
زلزال يضرب الفلبين
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دعاء أبوهشيمة
قال مسئولون في المعهد الفلبيني للبراكين والزلزال ضرب زلزال بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، جنوب الفلبين، الأحد، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات، وفقًا لمسؤولين. 

وبحسب وكالة الألمانية، ذكر المعهد الفلبيني للبراكين والزالزل أن مركز الزلزال كان يقع جنوب شرق بلدة خوسيه أباد سانتوس في مقاطعة دافاو اوكسيدنتال، على بعد 1096 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا. 

وأضاف المعهد أن مدينة جنرال سانتوس القريبة شعرت بأقصى شدة للزلزال حيث تم تسجيل شدة الزلزال بها بـ 4 درجات.

وقال المعهد إنه تم بالفعل تسجيل العديد من الهزات الارتدادية منذ أن وقوع الزلزال في الساعة 02:10 صباحًا (0202 بتوقيت جرينتش). 

وتقع الفلبين على ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، حيث يضرب المنطقة حوالي 90 بالمئة من زلازل العالم.
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