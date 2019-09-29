فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقضية الطفلة جنة

حادثة وفاة الطفلة جنة كشفت عن واقع قاس يعيشه الأطفال في مصر ممن دفعتهم الظروف للابتعاد عن آبائهم لأسباب أسرية أو اجتماعية.



تعرضت الطفلة لحادث تعذيب ما ادى لوفاتها حيث أن الحادث دق ناقوس الخطر حول ظواهر العنف ضد الأطفال، واستدعى اهتمامًا كبيرًا للرأي العام الذي تناول القضية بحرقة منذ الإعلان عنها وحتى القبض على المتهمين إلى وفاة الطفلة.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي التفاصيل الكاملة لقصة الطفلة جنة منذ انفصال والديها وانتقالها لمنزل لجدتها حتى تعذيبها ووفاتها.