Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقضية الطفلة جنة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
Advertisements
منار شعبان
حادثة وفاة الطفلة جنة كشفت عن واقع قاس يعيشه الأطفال في مصر ممن دفعتهم الظروف للابتعاد عن آبائهم لأسباب أسرية أو اجتماعية.

تعرضت الطفلة لحادث تعذيب ما ادى لوفاتها حيث أن الحادث دق ناقوس الخطر حول ظواهر العنف ضد الأطفال، واستدعى اهتمامًا كبيرًا للرأي العام الذي تناول القضية بحرقة منذ الإعلان عنها وحتى القبض على المتهمين إلى وفاة الطفلة.

ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي التفاصيل الكاملة لقصة الطفلة جنة منذ انفصال والديها وانتقالها لمنزل لجدتها حتى تعذيبها ووفاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لـ فيلم كيره والجن 1919

فيديوجراف|خان الأمانة.. طليقة الفنان أحمد عبد الله تسجنه

جنة طفلة شيبت العرب .. خالها اغتصبها وجدتها حرقت أعضاءها التناسلية

أول تحرك من البرلمان بشأن واقعة تعذيب وقتل الطفلة جنة

أبرزها الاغتصاب.. برلمانية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جنة .. طفلة التعذيب بالدقهلية

السقا وشيرين رضا والبزاوي.. عندما ثار الفنانون من أجل الطفلة جنة.. ماذا قالوا

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الأحد 29 -9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

شاهد| نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الفرنسي جاك شيراك

كذب المنجمون ولو صدقوا.. كيف تنبأ لبناني بوفاة عبدالعزيز الفغم حارس ملوك السعودية

زيادة المعاشات فى هذه الحالات.. تعرف عليها

حكم الدفن ليلا.. الإفتاء تحدد أوقاتا يكره فيها دفن الميت

انخفاض اسعار الدولار اليوم فى 10 بنوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حلق في البطن.. انتقادات لـ اطلالة ريم مصطفى الجريئة

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة

إنشاء 24 ناديا و379 مركز شباب في البحيرة بتكلفة 20.7 مليون جنيه