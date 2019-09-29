مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى كفافيس الدولي الخامس عشر

تنظم مؤسسة الثقافة اليونانية بالتعاون مع مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ووزارتي الثقافة في مصر واليونان، ودار الأوبرا المصرية بالقاهرة والمركز الثقافي اليوناني، وتحت إشراف السفارة اليونانية بالقاهرة، المنتدى الأدبي الخامس عشر "كفافيات 2019" الذي سيقام في القاهرة يوم 1 أكتوبر 2019 ومكتبة الإسكندرية يومي 2 و3 أكتوبر 2019، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققه منتدى كفافيات 2017.



يركز المنتدى على أعمال كفافيس المتعلقة بالدولة والسياسة والمواطن والحضارة، ويشارك فيه عدد من مشاهير الأدب من مصر واليونان بالإضافة إلى بعض من أبرز الباحثين الدوليين مثل بروس روبنز؛ أستاذ الإنسانيات بمؤسسة أولد دومينيون بجامعة كولومبيا، وماريا بولتسي؛ أستاذ الأدب بجامعة ليدن، ومارينا لاسكاريديس؛ رئيس قسم اليونانية الحديثة بجامعة أمستردام، ودعاء سلامة؛ أستاذ الأدب الإنجليزي والأدب المقارن بجامعة عمان بالأردن.



ويقام على هامش المنتدى بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية معرض صور فوتوغرافية بعنوان "الذاكرة الخفية: "أفيروف: المدرسة اليونانية بالإسكندرية"؛ ويهدف إلى إحياء أسطورة الشعب السكندري والمدرسة اليونانية "أفيروف" في الإسكندرية من خلال جولة وسط الصور المصرية واليونانية وسرد للحياة اليونانية في المدينة عن طريق الصور التي تم الكشف عنها في الأرشيف والألبومات العائلية.



وفي ختام فعاليات المنتدى يقام بالتعاون مع مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية حفل غنائي للفنان كوستاس غانوتيس، حيث يقدم أشعار كفافيس مصحوبة بالموسيقى بمشاركة هايج يازديجان على العود ونيكوس كالانتزاكوس على الكيبورد.