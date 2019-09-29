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حوادث

الداخلية توجه حملات لضبط مروجي المخدرات في محيط المدارس والجامعات.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:43 م
حملات لضبط تجار المخدرات
حملات لضبط تجار المخدرات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتوجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف (مُحيط المدارس والجامعات والمعاهد) بكافة أنحاء الجمهورية - لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت نتائج تلك الحملات خلال الفترة من 22 – 25/9/2019 عن ضبط 67 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" بإجمالى 86 متهما.

وتم ضبط خلال الحملات كمية من مخدر البانجو وزنت 10,200 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 6,330 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,100 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,865 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام، وكمية من مخدر الأيسوزنت 135 جرام، و2774 قرص مخدر لعقار الترامادول، و1750 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و680 قرص مخدر مختلف الأنواع، و20 قرص مخدر لعقار الإكستاسى، ومبالغ مالية بلغت (59,400 ألف جنيه - 83 هاتف محمول– 9 سيارة – 5 دراجة نارية – 17 قطعة سلاح أبيض – 5 ميزان ) .

وكان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور، والعاملين بأوساط التربية والتعليم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابات المختصة.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.
الداخلية توجه حملات لضبط مروجي المخدرات في محيط المدارس والجامعات.. صور
الداخلية توجه حملات لضبط مروجي المخدرات في محيط المدارس والجامعات.. صور
الداخلية توجه حملات لضبط مروجي المخدرات في محيط المدارس والجامعات.. صور
الداخلية توجه حملات لضبط مروجي المخدرات في محيط المدارس والجامعات.. صور
الداخلية توجه حملات لضبط مروجي المخدرات في محيط المدارس والجامعات.. صور
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