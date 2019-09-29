خدمات.. أرقام تليفونات مستشفيات المنوفية المركزية والعامة

تقع محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة في جنوب دلتا النيل، وعاصمتها هي مدينة شبين الكوم، وأكبر مدنها مدينة السادات المستقطعة من محافظة البحيرة عام 1991 (منذ 28 سنة)، يبلغ عدد سكانها 3,270,404 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2006، ومساحتها 2,543.03 كم2، وينحصر حوالي نصف مساحة المحافظة فيما بين فرعي نهر النيل دمياط ورشيد، بينما النصف الآخر يمتد كظهير صحراوي غرب فرع رشيد ليضم مركز السادات أكبر مراكز المحافظة.



وتتألف المنوفية بشكلٍ عام من 9 مراكز إدارية تضم 10 مدن هي: شبين الكوم ومنوف ومدينة السادات وسرس الليان وأشمون والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا والشهداء.



ويقدم صدى البلد خدمة ارقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة:

عناوين وارقام المستشفيات بالمنوفية:

مستشفى شبين الكوم الجامعي

الهاتف : 2228308 048



مستشفى شبين الكوم التعليمى

الهاتف 2221277 048



مستشفى منوف العام و ملحقاتها

الهاتف 3660012 048



مستشفي قويسنا العام

الهاتف 2599763 048



مستشفى الباجور المركزى

الهاتف : 3882935 048

الهاتف: 3884069 048



مستشفى الصحه النفسيه وعلاج الإدمان بشبين الكوم " ميت خلف "

الهاتف 2170182 048



مستشفى الشهداء المركزى

الهاتف : 2740649 048



مستشفى بركة السبع العام

الهاتف : 2991475 048



مستشفى سرس الليان العام

الهاتف 3351431 048



مستشفى أشمون المركزي

الهاتف 3442029 048



مستشفى المعلمين شبين الكوم

الهاتف : 2224689 048



مستشفى هرمل التذكارى – منوف –

الهاتف 3660011 048



مستشفى جراحات اليوم الواحد باشمون

الهاتف 3449269 048



مستشفى السادات المركزى

الهاتف 2600047 048



مستشفى الهلال الاحمر المصرى – شبين الكوم

الهاتف : 01015098158



معهد الكبد القومي شبين الكوم :

الهاتف 2222740 048



مستشفي المنوفية العسكري

الهاتف : 2333155 048



مستشفي العربي باشمون

الهاتف : 3490919 048



