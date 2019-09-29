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محافظات

خدمات.. أرقام تليفونات مستشفيات المنوفية المركزية والعامة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:46 م
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
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مروة فاضل
تقع محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة في جنوب دلتا النيل، وعاصمتها هي مدينة شبين الكوم، وأكبر مدنها مدينة السادات المستقطعة من محافظة البحيرة عام 1991 (منذ 28 سنة)، يبلغ عدد سكانها 3,270,404 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2006، ومساحتها 2,543.03 كم2، وينحصر حوالي نصف مساحة المحافظة فيما بين فرعي نهر النيل دمياط ورشيد، بينما النصف الآخر يمتد كظهير صحراوي غرب فرع رشيد ليضم مركز السادات أكبر مراكز المحافظة.

وتتألف المنوفية بشكلٍ عام من 9 مراكز إدارية تضم 10 مدن هي: شبين الكوم ومنوف ومدينة السادات وسرس الليان وأشمون والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا والشهداء.

ويقدم صدى البلد خدمة ارقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة:
عناوين وارقام المستشفيات بالمنوفية:
مستشفى شبين الكوم الجامعي
الهاتف : 2228308 048

مستشفى شبين الكوم التعليمى
الهاتف 2221277 048

مستشفى منوف العام و ملحقاتها
الهاتف 3660012 048

مستشفي قويسنا العام
الهاتف 2599763 048

مستشفى الباجور المركزى
الهاتف : 3882935 048
الهاتف: 3884069 048

مستشفى الصحه النفسيه وعلاج الإدمان بشبين الكوم " ميت خلف "
الهاتف 2170182 048

مستشفى الشهداء المركزى
الهاتف : 2740649 048

مستشفى بركة السبع العام
الهاتف : 2991475 048

مستشفى سرس الليان العام
الهاتف 3351431 048

مستشفى أشمون المركزي
الهاتف 3442029 048

مستشفى المعلمين شبين الكوم
الهاتف : 2224689 048

مستشفى هرمل التذكارى – منوف –
الهاتف 3660011 048

مستشفى جراحات اليوم الواحد باشمون
الهاتف 3449269 048

مستشفى السادات المركزى
الهاتف 2600047 048

مستشفى الهلال الاحمر المصرى – شبين الكوم
الهاتف : 01015098158

معهد الكبد القومي شبين الكوم :
الهاتف 2222740 048

مستشفي المنوفية العسكري
الهاتف : 2333155 048

مستشفي العربي باشمون
الهاتف : 3490919 048

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