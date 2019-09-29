خدمات.. أرقام تليفونات مستشفيات المنوفية المركزية والعامة

تقع محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة في جنوب دلتا النيل، وعاصمتها هي مدينة شبين الكوم، وأكبر مدنها مدينة السادات المستقطعة من محافظة البحيرة عام 1991 (منذ 28 سنة)، يبلغ عدد سكانها 3,270,404 نسمة حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2006، ومساحتها 2,543.03 كم2، وينحصر حوالي نصف مساحة المحافظة فيما بين فرعي نهر النيل دمياط ورشيد، بينما النصف الآخر يمتد كظهير صحراوي غرب فرع رشيد ليضم مركز السادات أكبر مراكز المحافظة.
وتتألف المنوفية بشكلٍ عام من 9 مراكز إدارية تضم 10 مدن هي: شبين الكوم ومنوف ومدينة السادات وسرس الليان وأشمون والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا والشهداء.
ويقدم صدى البلد خدمة ارقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة:
عناوين وارقام المستشفيات بالمنوفية:
مستشفى شبين الكوم الجامعي
الهاتف : 2228308 048
مستشفى شبين الكوم التعليمى
الهاتف 2221277 048
مستشفى منوف العام و ملحقاتها
الهاتف 3660012 048
مستشفي قويسنا العام
الهاتف 2599763 048
مستشفى الباجور المركزى
الهاتف : 3882935 048
الهاتف: 3884069 048
مستشفى الصحه النفسيه وعلاج الإدمان بشبين الكوم " ميت خلف "
الهاتف 2170182 048
مستشفى الشهداء المركزى
الهاتف : 2740649 048
مستشفى بركة السبع العام
الهاتف : 2991475 048
مستشفى سرس الليان العام
الهاتف 3351431 048
مستشفى أشمون المركزي
الهاتف 3442029 048
مستشفى المعلمين شبين الكوم
الهاتف : 2224689 048
مستشفى هرمل التذكارى – منوف –
الهاتف 3660011 048
مستشفى جراحات اليوم الواحد باشمون
الهاتف 3449269 048
مستشفى السادات المركزى
الهاتف 2600047 048
مستشفى الهلال الاحمر المصرى – شبين الكوم
الهاتف : 01015098158
معهد الكبد القومي شبين الكوم :
الهاتف 2222740 048
مستشفي المنوفية العسكري
الهاتف : 2333155 048
مستشفي العربي باشمون
الهاتف : 3490919 048
وتتألف المنوفية بشكلٍ عام من 9 مراكز إدارية تضم 10 مدن هي: شبين الكوم ومنوف ومدينة السادات وسرس الليان وأشمون والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا والشهداء.
ويقدم صدى البلد خدمة ارقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة:
عناوين وارقام المستشفيات بالمنوفية:
مستشفى شبين الكوم الجامعي
الهاتف : 2228308 048
مستشفى شبين الكوم التعليمى
الهاتف 2221277 048
مستشفى منوف العام و ملحقاتها
الهاتف 3660012 048
مستشفي قويسنا العام
الهاتف 2599763 048
مستشفى الباجور المركزى
الهاتف : 3882935 048
الهاتف: 3884069 048
مستشفى الصحه النفسيه وعلاج الإدمان بشبين الكوم " ميت خلف "
الهاتف 2170182 048
مستشفى الشهداء المركزى
الهاتف : 2740649 048
مستشفى بركة السبع العام
الهاتف : 2991475 048
مستشفى سرس الليان العام
الهاتف 3351431 048
مستشفى أشمون المركزي
الهاتف 3442029 048
مستشفى المعلمين شبين الكوم
الهاتف : 2224689 048
مستشفى هرمل التذكارى – منوف –
الهاتف 3660011 048
مستشفى جراحات اليوم الواحد باشمون
الهاتف 3449269 048
مستشفى السادات المركزى
الهاتف 2600047 048
مستشفى الهلال الاحمر المصرى – شبين الكوم
الهاتف : 01015098158
معهد الكبد القومي شبين الكوم :
الهاتف 2222740 048
مستشفي المنوفية العسكري
الهاتف : 2333155 048
مستشفي العربي باشمون
الهاتف : 3490919 048