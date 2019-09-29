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أخبار العالم

الإمارات تودع سهيل بن مبارك الكتبي خال الشيخ محمد بن زايد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:24 م
سهيل بن مبارك الكتبي
سهيل بن مبارك الكتبي خال الشيخ محمد بن زايد
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على صالح
نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، سهيل بن مبارك الكتبي، شقيق الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

ويعتبر الراحل الفقيد هو خال كل من ‏الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ‏والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، ‏والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بالدولة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات. والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وهو جد نجلي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وهما الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين.

وعاش الراحل رحلة معاناة مع مرض السكري قبل أن يوافيه الأجل عن عمر ناهز 73 عاما.

وأعرب الإماراتيون عن خالص عزائهم ومواساتهم سائلين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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