ضبط أقراص مخدرة داخل حقائب راكب مصري في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، داخل حقائب راكب مصرى قادم من إيطاليا.





قالت مصادر جمركية، إنه عقب إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا (ميرديانا) القادمة من مالبينسه بإيطاليا تقدم أحد الركاب المصريين يحمل 3 حقائب ويحاول الخروج من الصالة، وبسؤاله عما إذا كان يوجد بها بضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب أنها تخلفت من رحلته وليس بها سوى متعلقات شخصية.



