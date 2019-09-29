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رياضة

5 أساطير يصدمون عشاقهم بقرار اعتزال كرة القدم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:30 م
ميسي لاعب برشلونة
ميسي لاعب برشلونة
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يسري غازي - محمد السعيد
«ذهني يريد مواصلة اللعب لكن الجسد لا يظهر أي رحمة مع مرور السنوات».. بهذه الكلمات وجه ليونيل ميسي صدمة لعشاقه ومحبيه، باقتراب تعليق حذائه للأبد، ووداعه للساحرة المستديرة كلاعب.

لحظات الاعتزال دائما ما تكون صعبة ومليئة بالدموع، خاصة عندما يتعلق الأمر بأساطير عشقتهم الجماهير لسنوات طويلة، وكانوا جزءا كبيرا من تاريخ كرة القدم.

ويرصد صدى البلد أبرز 5 أساطير على أعتاب اعتزال كرة القدم:

1- ليونيل ميسي:
ألمح ليونيل ميسي إلى اعتزاله كرة القدم، خلال السنوات المقبلة، بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة تزامنا مع تقدمه في العمر.

وكان ميسي صرح بأنه ينوي الاعتزال في فريق أولد بويز الأرجنتيني، الذي بدأ فيه رحلته مع كرة القدم، قبل انتقال إلى برشلونة.

أندريس إنيستا:
قال أندريس أنيستا إنه قد يعتزل كرة القدم نهائيا، عقب نهاية عقده مع نادي فيسيل كوبي الياباني، في عام 2021.

3 - جيرارد بيكيه:
تحدثت بعض التقارير الإسبانية، عن نية بيكيه في اعتزال كرة القدم، عقب نهاية الموسم المقبل، وذلك بسبب رغبة اللاعب في الترشح لرئاسة برشلونة عام 2021.

4- سيرجيو راموس:
أكد سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، أنه سيعتزل كرة القدم، في عام 2022.

وكان راموس كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر، العام، الماضي، 4 سنوات، وسأترك هذه الشارة لـ ناتشو كارفحال، ومن الثالث؟

5- توني كروس:
أكد توني كروس نجم لاعب ريال مدريد، أنه سيعتزل كرة القدم نهائيا عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد  والذي يمتد حتى عام 2023.
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