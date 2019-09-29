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برلمان

أول تحرك برلماني بعد خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب بالعالم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:37 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن رضوان
أعلن النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى وزارة الشباب والرياضة بِشأن عدم تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم.

وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونجم نادي ليفربول خسر عشر نقاط كاملة في صراعه على اللقب العالمي، مؤكدًا على ضرورة فتح تحقيق عاجل حول عدم تصويت مصر لنجمها العالمي صلاح.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أنه سيقوم بتقديم هذا الطلب خلال دور الانعقاد القادم بشأن هذا الأمر وإخبار مجلس النواب والرأي العام بنتائج التحقيقات حول هذا الشأن وتحويله الي اللجنة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.
أول تحرك برلماني بعد خسارة محمد صلاح جائزة أفضل لاعب بالعالم
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