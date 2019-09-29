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أخبار العالم

الجيش الجزائري يحسم الجدل حول دعم مرشح رئاسي بـ الانتخابات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:30 م
قايد صالح
قايد صالح
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أحمد قاسم
نفى رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، الفريق قايد صالح، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكّت أحد المترشحين للرئاسيات وتدعمه.

وأوضح نائب وزير الدفاع أن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام، مشددًا على أن الجيش لا يزكي أحدا وعلى أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق.

كما تطرق الفريق قايد صالح إلى الدور الذي ينبغي أن يلعبه قطاع الإعلام في المرحلة التي تمر بها البلاد، وفقًا لقناة "النهار" الجزائرية.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس أركان الجيش أحرار قطاع الإعلام للمساهمة في انتصار الجزائر على من يعاديها، ومسايرة مجرى الأحداث بصدق وصراحة مع التحلي بالموضوعية.


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