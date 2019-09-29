تدريبات خفيفه لأجايي في الأهلي

اكتفي جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في بداية مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.



واستكمل أجايي تدريباته في الجيم وفقا للبرنامج البدني الموضوع للاعب في مران اليوم.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء القادم على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري.



