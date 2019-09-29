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رياضة

تدريبات خفيفه لأجايي في الأهلي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:38 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
اكتفي جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في بداية مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

واستكمل أجايي تدريباته في الجيم وفقا للبرنامج البدني الموضوع للاعب في مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء القادم على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري.

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