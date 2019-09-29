محبة بعد عداوة.. خناقات الفنانين عرض مستمر.. وكليب وعزاء ينهيان الخلاف

ينطبق المثال المأثور "ما محبة إلا بعد عداوة" على عدد من النجوم الذين بدأوا علاقتهم بتراشق بالألفاظ وسرعان ما رفعوا بعدها شعار "الصلح خير"، ليتبدل الحال من شجار الى محبة وهو ما حدث مع عدد من النجوم ولعل أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنانة بشرى.



"نرصد فى هذا التقرير بعض عداوات النجوم التى تحولت إلى محبة بعد ذلك".



محمد رمضان وبشرى :

نشبت العداوة بين محمد رمضان وبشرى تحديدا بعد ان قررت بشرى الرد على كليبات محمد رمضان التى كانت تتعرض الى بعض الزملاء فى الوسط الفنى ولكونه واصفا نفسه نمبر وان فى الوسط الفنى وهو الأمر الذى دفعها الى تقديم كليب بعنوان "كوبرا" لترد فيه على ما يروج له فى كليباته وهو الامر الذى اثار جدلا واسعا بين الطرفين.



وظلت حالة الغليان بينهما حتى التقيا فى احدى المناسبات الفنية وحرص على الصلح بينهما رجل الاعمال نجيب سويرس وكان سببا اخر فى حضور الفنان محمد رمضان للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى والتى اختتمت منذ ايام قليلة وتم الاتفاق بينهما على ضرورة تقديم فيديو كليب يجمع بينهما وينتظر الثنائى فكرة تتنايب معهما.



حورية فرغلى ومصطفى شعبان :

شهدت كواليس حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، ليلة الجمعة 15 فبراير، جلسة صلح بين الفنانين حورية فرغلي ومصطفى شعبان، بعد خلاف وقطيعة دامت 5 سنوات.



وحرص كل من حورية فرغلي ومصطفى شعبان على الجلوس سويًا في قاعة حفل ختام الكاثوليكي للسينما، فيما قام الأخير بتسليم الجائزة لها كأفضل ممثلة عن فيلمها "طلق صناعي" أمام الجمهور.



وكان الخلاف بين حورية فرغلي ومصطفى شعبان بدأ منذ عرض مسلسل «دكتور أمراض نسا»، وصرح الأخير أنه لا يريد العمل مع «حورية» لأنها انتقدت المسلسل بشكل لا يعجبه.



غادة عبد الرازق ورانيا يوسف :

بينما انتهى الخلاف الذي نشب بين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف منذ سنوات بسبب فيلم "ريكلام" وذلك بعد ظهورهما سويا فى احتفالات المغرب بذكرى المسيرة الخضراء والتي حضرها عدد من الفنانين بملعب "الشيخ الأغضف" في مدينة العيون منذ فترة قصيرة وحرص كل منهما على التقاط الصور سويا على متن الطائرة وأثناء الرحلة.



وكان الخلاف نشب بينهما بسبب فيلم "ريكلام" الذي عرض منذ عدة سنوات حيث خرجت رانيا يوسف تؤكد نظرية المؤامرة التى تم ترتيبها بين غادة عبد الرازق والمخرج على رجب لحذف عدد من مشاهدها فى الفيلم لصالح غادة عبد الرازق وهو الأمر الذي أثير على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ونفته تماما غادة عبد الرازق.



وأكد الطرفان أنهما أصدقاء ويكن كل منهما الاحترام لبعضهما ولكن لن يعملا سويا مرة أخرى.



إليسا ومروان خورى :

لم تعلم الفنانة اللبنانية إليسا أن تقديمها واجب العزاء في وفاة والدة الفنان اللبناني مروان خوري ستكون سببا في عودة المياه الى مجاريها بينهما بعد سنوات من الخصام شهدت حربا إعلامية من الطرفين.



وأكد مروان خوري في تصريحات لأحد البرامج الفنية ان خلافاته مع اليسا اصبحت من الماضي ومستعد الان للتعاون معها مجددا خاصة أنهما حققا ثنائيا فنيا نجاحا من قبل.



ومن جانبها كتبت اليسا من خلال حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "اسعد للغاية بالعمل معك"، وسط توقعات من جمهور ملكة الاحساس ان مروان خوري سيكون ضمن لائحة الشعراء والملحنين في البومها الجديد.



يشار الى ان مروان خوري تعاون مع اليسا في عدد من الاغاني من أشهرهم كرمالك ، سلملي عليه و لو.



أحلام ونوال الكويتية :

تصالحت الفنانة الاماراتية أحلام مع الكويتية نوال بعد خلافات شديدة بينهما، حيث بكت أحلام على الهواء في برنامج مجموعة انسان وطلبت منها ان تسامحها.



ويأتي خلاف أحلام مع نوال الكويتية، بعد تغيير لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير «ذا فويس» في موسمه الأخير، إذ تم استبدال أحلام بـ نوال، قبل أن يتم إلغاء هذا القرار في اللحظات الأخيرة وتعود أحلام إلى اللجنة.



نوال الزغبى وإليسا :

سجل عزاء المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر لقطة خاصة بتواجد الفنانة اللبنانية إليسا تجلس إلى جانب الفنانة اللبنانية نوال الزغبي رغم أنهما على خلاف شديد.



وتداولت الصورة التي جمعت بين ملكة الإحساس والنجمة الذهبية وهما يتحدثان إلى بعضهما البعض دون وجود مشاحنات.



وكانت إليسا حذفت نوال الزغبي من موقع التدوين الاجتماعي تويتر بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي.



وصرحت نوال الزغبي في أكثر من حوار تلفزيوني ان ما فعلته إليسا لا يهمها لانهما في الاساس ليس اصدقاء او بينهما ود وهما مجرد زميلتان في نفس المجال.