عبد العزيز الفغم.. معلومات جديدة عن ممدوح مشعل قاتل الحارس الشخصي لـ الملك سلمان

لقى اللواء عبد العزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي بالسعودية، مصرعه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد إطلاق النار عليه داخل منزل أحد أصدقائه، من قبل صديق قديم له نشب بينهما خلاف، على أثره أحضر الجاني سلاحا وفتح النار منه على اللواء الفقيد وأصاب صديقه وخادم فلبيني بالمنزل.





وكشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، عن أن مقتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي، اللواء عبد العزيز الفغم، جاء على يد صديقه الذي يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، الذي رفض الاستسلام وتم قتله على يد قوات الأمن.





ويعد ممدوح بن مشعل آل علي، هو نجل عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور مشعل آل علي، وعمته الأميرة مشاعل بنت ممدوح آل علي، طليقة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأخ الشقيق للملك سلمان بن عبد العزيز، ولكن لم تجزم مصادر رسمية بهذه المعلومات.





ونشر عضو مجلس الشورى السعودي مشعل ممدوح آل علي، والد ممدوح بن مشعل آل علي، سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد إقدام نجله على قتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم.





وقال آل علي في تغريدته: "بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه يا ذا الجلال والإكرام".



